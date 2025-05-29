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        Manisa'da KOSGEB destek programları tanıtıldı

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Manisa'daki sanayici ve girişimcilere kurumun destekleri hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:56
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        Manisa'da KOSGEB destek programları tanıtıldı
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        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Manisa'daki sanayici ve girişimcilere kurumun destekleri hakkında bilgi verdi.

        Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen "KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı", konuşan İbrahimcioğlu, kurumun vizyonunun yalın, erişilebilir, dijital ve küresel bir yapıya dönüşmek olduğunu belirtti.

        Finansal destekler ve teşvik programlarıyla KOBİ'lerin büyüme sürecine katkı sağladıklarını anlatan İbrahimcioğlu, sanayi bölgelerindeki firmaların bu desteklerden azami düzeyde faydalanması gerektiğini vurguladı.

        İbrahimcioğlu kadın girişimcilere verdikleri desteklere de değinerek, kadınlara pozitif ayrımcılık sağladıklarını, Türkiye'de kadın girişimci oranının yüzde 14 ila 17 arasında olduğunu, KOSGEB bütçesinin yüzde 40'tan fazlasının kadın girişimcilere ayrıldığını ifade etti.

        Toplantı, İbrahimcioğlu'nun katılımcıların sorularının yanıtlamasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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