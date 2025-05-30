Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da sahipsiz kediyi tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, apartmanın önünü kirlettiğini öne sürdüğü sahipsiz kediyi tüfekle öldüren şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:03 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da sahipsiz kediyi tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, apartmanın önünü kirlettiğini öne sürdüğü sahipsiz kediyi tüfekle öldüren şüpheli savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

        İstiklal Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta sahipsiz kedinin öldürülmesiyle ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Şüpheli N.T. (69) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Şüphelinin ifadesinde apartmanın önünde dolaşan kediyi, çevreyi kirlettiği ve kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        İfadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi

        Benzer Haberler

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde bahar şenliği düzenlendi
        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde bahar şenliği düzenlendi
        Savcılık itiraz etti; sokak kedisini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutukl...
        Savcılık itiraz etti; sokak kedisini pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutukl...
        Manisa'da KOSGEB destek programları tanıtıldı
        Manisa'da KOSGEB destek programları tanıtıldı
        Alevlerin arasında kalan oto yıkamacı öldü, o anlar kamerada
        Alevlerin arasında kalan oto yıkamacı öldü, o anlar kamerada
        Manisa'da PDR Zirvesi başladı
        Manisa'da PDR Zirvesi başladı
        Manisa'da üniversite öğrencileri tütünle mücadele konusunda bilgilendirildi
        Manisa'da üniversite öğrencileri tütünle mücadele konusunda bilgilendirildi