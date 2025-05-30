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        Manisa'da refüje çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu araçtaki yolcu öldü, sürücü ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:37
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        Manisa'da refüje çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu araçtaki yolcu öldü, sürücü ise yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ali C. (51) idaresindeki 45 B 4089 plakalı kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu Salihli Mersindere Mahallesi geçişinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, kamyonet sürücü Ali C. ile yolcu Ali Bayraktar (31) yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bayraktar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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