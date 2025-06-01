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        Sarıgöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:17 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:17
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        Sarıgöl'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir iş yerinde H.B. (41) ile arkadaşı A.Ö. (66) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, H.B'yi bıçakladı.

        Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan H.B, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

        Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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