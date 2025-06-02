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        Alaşehir'de "en güzel kiraz" seçildi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında "en güzel kiraz" yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 09:29 Güncelleme: 02.06.2025 - 09:29
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        Alaşehir'de "en güzel kiraz" seçildi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında "en güzel kiraz" yarışması düzenlendi.

        Uluderbent Mahallesi'ndeki yarışmaya 41 üretici katıldı.

        Üreticilerin yetiştirdiği kirazlar jüri tarafından renk, şekil, sertlik, tat ve tane iriliği gibi kriterlere göre değerlendirildi.

        Yarışma sonucu üreticilerden Cihat Tekbacak birinciliği elde etti. İkinci Burhan Korkmaz, üçüncü Ramazan Tanış oldu.

        Birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüye gram altın ödülü verildi. Ayrıca yarışmaya katılan üreticilere 50 kilogram gübre desteği sağlandı.

        Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üreticileri tebrik etti.

        Festivalde Songül Karlı konser verdi.

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