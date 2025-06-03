Yanık nedeniyle bacağı kesilme riski olan 15 yaşındaki voleybolcu tedaviyle sağlığına kavuştu

Manisalı 15 yaşındaki voleybolcu Zeynep Seren Çetin'in yanık nedeniyle kesilme ihtimali olan bacağı, doktorların yoğun tedavi süreciyle kurtarıldı.

Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1. sınıf öğrencisi Çetin, 28 Mart'ta evlerinin bahçesinde ateş başında otururken benzin bidonunun alev alması sonucu yaralandı. Sol bacağı yanan Çetin, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin yanık ünitesine alınan liseli Çetin'in sol bacağının kesilme durumu ortaya çıkınca doktorlar hasta için iki aşamalı tedavi yöntemini tercih etti. Önce bacağa yapay deri, ardından da hastanın sağlıklı cildinden alınan ince deri nakledildi.

Başarılı operasyonların ardından sağlığına kavuşan Zeynep Seren, yürüyerek taburcu edildi.

Akhisar Belediyesporun genç takımında voleybol oynayan Zeynep Seren Çetin, gazetecilere, hastaneye büyük bir korkuyla geldiğini söyledi.

Kendisine bacağını kaybetme riskinin anlatıldığını ifade eden Çetin, "Doğrusu bacağımı keseceklerini düşünmüştüm. İlk ameliyatta doktorumuz bacağı kurtardığını bana müjde gibi verdi, o günden sonra biraz rahatladım. Bu süreçte doktorlar da hemşireler de yanımda oldu. Psikolojik danışmandan da yardım aldık. Benim için çok zorlu bir süreçti." diye konuştu.