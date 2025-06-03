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        Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 20:40 Güncelleme: 03.06.2025 - 20:40
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26-31 Mayıs'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışmalar yürütüldü.

        Operasyonlarda narkotik arama köpeğinin de katılımıyla şüphelilere ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüphelinin tamamı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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