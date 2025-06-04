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        Demirci'de çiftçilere ücretsiz fide dağıtıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere 40 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:41
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        Demirci'de çiftçilere ücretsiz fide dağıtıldı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere 40 bin sebze fidesi dağıtıldı.

        Menemen Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen domates, biber ve patlıcan fideleri Mehmet Örnek Pazaryeri'nde çiftçilere verildi.

        Belediye Başkanı Erkan Kara programda çiftçilere bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, bu yıl çiftçi ve üreticilere yönelik 10 ton nohut, 1 ton susam ve 31 torba ayçiçeği dağıtımı yaptıklarını söyledi.

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