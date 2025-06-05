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        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:34 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:42
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        Manisa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Halil Kayırmaz'ın (34) idaresindeki 09 RY 727 plakalı otomobil, Levent Bilgiç (46) yönetimindeki 45 HH 677 plakalı hafif ticari araç, Züleyha Çelikateş'in (46) kullandığı 35 CGU 078 plakalı otomobil ve Ali Ermin'in (64) idaresindeki 35 BZP 432 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Halil Kayırmaz, Meral Bilgiç (42), Gülşah Mercan (39), Gülsüm Kayırmaz (34), Aybars Kayırmaz (2), Anıl Bilgiç (11) ve Kadriye Nur Bilgiç (18) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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