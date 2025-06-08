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        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:44 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:52
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        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Halil Eray (43) idaresindeki 35 AV 5205 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 APF 602 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı'nda kazaya karıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Halil Eray ile aynı araçta bulunan Hacı Mustafa Eray (72), Düriye Eray (67), Ceylan Eray (26) ve Atlas Kuzey Baran Eray (2) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazanın ardından olay yerinden kaçan 45 APF 602 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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