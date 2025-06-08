Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kazada, sürücü Halil Eray ile aynı araçta bulunan Hacı Mustafa Eray (72), Düriye Eray (67), Ceylan Eray (26) ve Atlas Kuzey Baran Eray (2) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Halil Eray (43) idaresindeki 35 AV 5205 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 APF 602 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı'nda kazaya karıştı.

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