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        Ferdi Zeyrek'in adı Soma'da kent meydanı ve otoparkta yaşatılacak

        Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı süren kent meydanı ve otoparka, elektrik akımına kapılması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:42 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:42
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        Ferdi Zeyrek'in adı Soma'da kent meydanı ve otoparkta yaşatılacak
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        Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı süren kent meydanı ve otoparka, elektrik akımına kapılması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

        Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, gazetecilere kent meydanı ve yeraltı otopark projesinin Zeyrek'le kurdukları bir hayal olduğunu söyledi.

        Zeyrek'in adını Soma'nın kalbine yazmak istediklerini ifade eden Okur, inşası süren otopark ve meydana "Mimar Ferdi Zeyrek Yeraltı Otoparkı ve Kent Meydanı" adını vermeyi kararlaştırdıklarını kaydetti.

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