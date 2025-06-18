Alaşehir'de bir evde çıkıp dama sıçrayan yangında 2 keçi telef oldu

Alaşehir'de bir evde çıkan ve dama da sıçrayan yangında 2 keçi telef oldu.

Serinyayla Mahallesi'ndeki bir evde yemek yapmak için yakılan ateş kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler, ev ve bitişiğindeki dama sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu damda bulunan 2 keçi telef oldu.​​​​​​​