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        Manisa'da menfeze düşen otomobildeki çocuk yaşamını yitirdi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde menfeze düşen otomobildeki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve babası ise yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 20:35 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:41
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        Manisa'da menfeze düşen otomobildeki çocuk yaşamını yitirdi
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde menfeze düşen otomobildeki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve babası ise yaralandı.

        Elif Vural (42) idaresindeki 35 NEN 35 plakalı otomobil, Akhisar-Sındırgı kara yolunun Başlamış Mahallesi Dikmendağı mevkisinde kontrolden çıkarak yolun solundaki menfeze düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Elif Vural ile eşi Mehmet Ali Vural (52) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Araçta bulunan 12 yaşındaki çocukları Şimal Vural ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Vural’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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