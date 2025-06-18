Manisa'da menfeze düşen otomobildeki çocuk yaşamını yitirdi

Kazada yaralanan sürücü Elif Vural ile eşi Mehmet Ali Vural (52) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde menfeze düşen otomobildeki 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve babası ise yaralandı.

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