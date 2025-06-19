Manisa'da makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Kula Belediyesinin ekipleri ile mahalle sakinleri de traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Seyit Ali Mahallesi Elekçi Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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