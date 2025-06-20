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        Alaşehir Hastanesinde el sanatları sergisi açıldı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde danışmanlık hizmeti alanların yaptıkları nakış, çini, ebru ve resim çalışmalarının yer aldığı sergi hastanede açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:58
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        Alaşehir Hastanesinde el sanatları sergisi açıldı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde danışmanlık hizmeti alanların yaptıkları nakış, çini, ebru ve resim çalışmalarının yer aldığı sergi hastanede açıldı.

        Alaşehir Devlet Hastanesi'ndeki serginin açılışına Kaymakam Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Okan Kökten, Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Gem, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışın ardından sergi gezildi, ürünler de satışa sunuldu.

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