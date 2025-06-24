Manisa'da yangın sırasında asansörde mahsur kalan kişi dumandan etkilendi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın asansör motorunda çıkan yangında, 65 yaşındaki kişi dumandan etkilendi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın asansör motorunda çıkan yangında, 65 yaşındaki kişi dumandan etkilendi.
2. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Giritligil Apartmanı'nda, asansörün makine odasında bulunan motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada 65 yaşındaki Turgay Kalan asansörde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp Kalan'ı kurtardı.
Dumandan etkilenen Kalan, hastaneye kaldırıldı.
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