Demirci'de üniversiteliler Türk bayrağıyla mezuniyet yürüyüşü yaptı

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'ndaki mezuniyet töreninde konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Demirci'nin Anadolu'nun dört bir yanına nitelikli öğretmenler ve iş gücü kazandırdığını söyledi.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan öğrenciler, geleneksel mezuniyet yürüyüşü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

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