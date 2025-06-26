Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de üniversiteliler Türk bayrağıyla mezuniyet yürüyüşü yaptı

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:19 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de üniversiteliler Türk bayrağıyla mezuniyet yürüyüşü yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi ile Demirci Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Eğitim Fakültesi Dekanlığı önünde toplanan öğrenciler, geleneksel mezuniyet yürüyüşü kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşte 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

        Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'ndaki mezuniyet töreninde konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Demirci'nin Anadolu'nun dört bir yanına nitelikli öğretmenler ve iş gücü kazandırdığını söyledi.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da eğitim kurumlarına desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

        Programda fakülte ve yüksekokuldan dereceyle mezun olanlara ödülleri verildi.

        Törenin sonunda mezuniyet andını okuyan 580 öğrenci, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Trump'tan Fed Başkanı hamlesi! Erken açıklayacak
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik dolandırıcılığa darbe!
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        FBI'dan çete elebaşı için 3 milyon dolar ödül
        Aliağa yangını kontrol altında
        Aliağa yangını kontrol altında
        Benzin ve motorine indirim geldi
        Benzin ve motorine indirim geldi
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        17 yaşındaki Eylül pikniğe gitmişti!
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        İsrail'de ilk gündem maddesi Gazze
        Gölgede bile yakacak!
        Gölgede bile yakacak!
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Doğum izninde hedef cinsiyet eşitliği
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        'Küçük dil'in yokluğu nelere yol açıyor?
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da

        Benzer Haberler

        Saruhanlı'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
        Saruhanlı'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
        Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı
        Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı
        Manisa'da öğrenim gören Filistinli üniversite öğrencisi birincilikle mezun...
        Manisa'da öğrenim gören Filistinli üniversite öğrencisi birincilikle mezun...
        Demirci'ye yapılacak tesisler için Ankara'da protokol imzalandı
        Demirci'ye yapılacak tesisler için Ankara'da protokol imzalandı
        Manisa FK sahaya iniyor
        Manisa FK sahaya iniyor
        Hilal Sultan Kırgöz cinayeti davası yeniden görülecek
        Hilal Sultan Kırgöz cinayeti davası yeniden görülecek