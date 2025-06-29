Manisa'da bir kişi aracında ölü bulundu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Ilgınköy Mahallesi'ndeki boş arazide araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde araçtaki Savaş Ok'un (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ok'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
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