Selendi'de keşkek etkinliği düzenlendi

Etkinliğe Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı Hikmet Topcan, amaçlarının kültürlerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Sabah saatlerinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve geleneksel keşkek dövme töreniyle devam etti. Kıl çadırlarda hazırlanan keşkek ve yöresel yemekler vatandaşlara ikram edildi.

–Manisa’nın Selendi ilçesinde Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 8. Keşkek Festivali düzenlendi.

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