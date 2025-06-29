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        Selendi'de keşkek etkinliği düzenlendi

        –Manisa'nın Selendi ilçesinde Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 8. Keşkek Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:09 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:09
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        Selendi'de keşkek etkinliği düzenlendi
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        –Manisa’nın Selendi ilçesinde Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 8. Keşkek Festivali düzenlendi.

        Sabah saatlerinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve geleneksel keşkek dövme töreniyle devam etti. Kıl çadırlarda hazırlanan keşkek ve yöresel yemekler vatandaşlara ikram edildi.

        Yöresel sanatçıların sahne aldığı festivalde halk oyunları sergilendi.

        Dernek Başkanı Hikmet Topcan, amaçlarının kültürlerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

        Etkinliğe Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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