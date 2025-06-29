Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün başlayan orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personelle müdahale devam ediyor.

Bölgede arıcılık yapan ve taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan D.B'nin (50) ise jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- Yangın

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tedbir amaçlı tahliye edilmiş, Akhisar-Gördes yolu trafiğe kapatılmıştı.