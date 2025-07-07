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        Manisa'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü, motosikletteki yolcu ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 00:31 Güncelleme: 07.07.2025 - 00:31
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        Manisa'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü, motosikletteki yolcu ise ağır yaralandı.

        Tufan Güler'in kullandığı 45 AJB 482 plakalı motosiklet, Akhisar-Çamönü yolunda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki araziye savruldu.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yapılan kontrolde sürücü Tufan Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan Nazif C. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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