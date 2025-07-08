Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Şehit astsubay kıdemli çavuş Mangura, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura (37), memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:41 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit astsubay kıdemli çavuş Mangura, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura (37), memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

        Şehit Mangura için Akhisar Yeni Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törende şehidin annesi Misliye Ozan ile eşi Melahat Mangura ve 6 yaşındaki kızı Deniz Ece, şehidin naaşına sarılarak büyük üzüntü yaşadı.

        Pankreas kanseri tedavisi gören emekli polis memuru babası Vasfi Mangura da cenazeye sedyeyle katıldı.

        Törende şehidin kızı Deniz Ece'ye babasının beresi giydirildi. Ağabeyi Nihat Mangura ise naaşın başında nöbet tutan askerlerin yüzünü sildi.

        Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, dualar ve tekbirler eşliğinde İzmir'in Seferihisar ilçesindeki şehitliğe götürüldü.

        Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekilleri Şenol Sunat, Selma Aliye Kavaf, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç ile askeri erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!
        Texas'taki felakette can kaybı 100'ü aştı!

        Benzer Haberler

        Manisa Futbol Kulübü'nde Afyonkarahisar kampı başladı
        Manisa Futbol Kulübü'nde Afyonkarahisar kampı başladı
        Manisa'da 1 kişinin öldüğü emlak ofisindeki silahlı kavga kamerada
        Manisa'da 1 kişinin öldüğü emlak ofisindeki silahlı kavga kamerada
        Manisalı şehit astsubay kıdemli çavuş Mangura'nın ailesine şehadet haberi v...
        Manisalı şehit astsubay kıdemli çavuş Mangura'nın ailesine şehadet haberi v...
        Manisalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı
        Manisalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı
        Manisa'da yediveren incirinin hasadı başladı
        Manisa'da yediveren incirinin hasadı başladı
        Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı
        Manisa'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı