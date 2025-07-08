Şehit astsubay kıdemli çavuş Mangura, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekilleri Şenol Sunat, Selma Aliye Kavaf, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç ile askeri erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi Misliye Ozan ile eşi Melahat Mangura ve 6 yaşındaki kızı Deniz Ece, şehidin naaşına sarılarak büyük üzüntü yaşadı.

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