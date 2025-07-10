Manisa'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Derbent Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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