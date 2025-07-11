Manisa'da hafriyat kamyonunun arkadan çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde hafriyat kamyonunun arkadan çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Kula ilçesinde hafriyat kamyonunun arkadan çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil İbrahim K'nın (36) kullandığı 45 AUD 277 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Şeritli Mahallesi'nde aynı yönde seyreden Hayati Akkaş (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan traktördeki yolcu Raziye K. Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akkaş'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
Jandarma, kamyon sürücüsü Halil İbrahim K'yı gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.