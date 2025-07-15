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        Manisa'da çıkan 2 orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine müdahale sürüyor

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 15.07.2025 - 17:11
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        Manisa'da çıkan 2 orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine müdahale sürüyor
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

        Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

        Ekiplerin yangın bölgesinde çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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