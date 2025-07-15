Manisa'da çıkan 2 orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine müdahale sürüyor

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise 5 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 2 itfaiye, 15 su tankeri, 7 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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