Saruhanlı'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Polis ekiplerince, E.G'nin evine düzenlenen baskında 31 sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 633 lira ele geçirildi.

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