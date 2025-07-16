Saruhanlı'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamaları sırasında durdurdukları M.C.K'nin üst aramasında uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucuyu E.G'den aldığını itiraf etti.
Polis ekiplerince, E.G'nin evine düzenlenen baskında 31 sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 633 lira ele geçirildi.
E.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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