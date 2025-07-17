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        Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 09:39 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:39
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        Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerce gerçekleştirilen baskında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle F.E, gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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