Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Ekiplerce gerçekleştirilen baskında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle F.E, gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.