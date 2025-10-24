Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da jandarmadan miniklere Cumhuriyet Bayramı sürprizi

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yunusemre ilçesinde ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:05 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da jandarmadan miniklere Cumhuriyet Bayramı sürprizi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yunusemre ilçesinde ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

        Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Hızır Tim Komutanlığı ve Yaylaköy Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte jandarmalar, Yuntdağ Yenice Mahallesi'ndeki Yenice İlkokulu'nda birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören 28 öğrenciyle bir araya geldi.

        Yaklaşan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla öğrencilerle beraber sınıfları süsleyen jandarma ekipleri, çocuklara "Trafik Jandarması Okul Yolunda" adlı hikaye kitabı ve boyama kitabı ile balon ve Türk bayrağı dağıttı.

        Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çocuklarla paylaşan jandarma ekipleri, etkinlikte jandarma motosikletlerini de öğrencilere tanıttı. Çocuklar, motosikletten siren çalarak keyifli anlar yaşadı.

        Jandarma personeli ayrıca öğrencilerle çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

        Ziyarette, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlanarak çocuklara milli birlik ve beraberliğin önemi anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Kazada ölen itfaiye erini arkadaşları sirenler eşliğinde son yolculuğuna uğ...
        Kazada ölen itfaiye erini arkadaşları sirenler eşliğinde son yolculuğuna uğ...
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Turgutlu OSB'ye yapılacak arıtma tesisi için sözleşme imzalandı
        Turgutlu OSB'ye yapılacak arıtma tesisi için sözleşme imzalandı
        Manisa Basket ile Merkezefendi bölge derbisinde
        Manisa Basket ile Merkezefendi bölge derbisinde
        Manisa FK kritik virajda
        Manisa FK kritik virajda
        Manisa'da devrilen kamyonet sürüklenerek karşı şeride geçti; 2 ölü, 3 yaral...
        Manisa'da devrilen kamyonet sürüklenerek karşı şeride geçti; 2 ölü, 3 yaral...