Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan midibüsteki 16 işçi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçi servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 işçi yaralandı.
G.A. idaresindeki 45 ASZ 079 plakalı işçi servis midibüsü, Halil Erdoğan Caddesi'nde, F.Y'nin kullandığı 45 YK 930 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, servis midibüsünde bulunan 16 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
