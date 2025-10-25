Habertürk
Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan midibüsteki 16 işçi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçi servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 25.10.2025 - 14:59
        Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan midibüsteki 16 işçi yaralandı
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçi servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 işçi yaralandı.

        G.A. idaresindeki 45 ASZ 079 plakalı işçi servis midibüsü, Halil Erdoğan Caddesi'nde, F.Y'nin kullandığı 45 YK 930 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, servis midibüsünde bulunan 16 işçi yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

