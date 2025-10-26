Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Giriş: 26.10.2025 - 16:03 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:07
        Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, Cengiz Aymatov Caddesi'ndeki devriye görevi sırasında 3 kişinin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

        Polisleri fark eden zanlılar, bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

        Kovalama sonucu yakalanan şüphelilerin üst aramalarında 560 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

