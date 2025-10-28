Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

        Manisa'nın Turgutlu ve Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:34 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:34
        Manisa'da Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor
        Manisa'nın Turgutlu ve Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen törende, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Sargın Gençer ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, siyasi parti temsilcileri de katıldı.

        - Atatürk'ün makam aracının benzeri Turgutlu'da sergilendi

        Törenin ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı Lincoln marka otomobilin benzeri, alanda sergilendi.

        Samsun'da oto tamirciliği yapan Muhammet Yıldırım tarafından 1960 model Willys marka otomobilden çevrilerek, Atatürk'ün kullandığı 1934 model Lincoln K serisinin üstü açılan versiyonuna benzetilen otomobile protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Samsun'dan kendi imkanlarıyla aracı getiren Muhammet Yıldırım (62), "1919 yılında Paşa Samsun'a geldiğinde kendisini karşılayanlardan biriside benim dedem Pala Remzi. Bu araçta ondan bize kalan bir otomobil. Üzerinde çok oynadık bu aracın. Motoru değiştirmek zorunda kaldı. Bizde gönüllü turizm elçiliği yapmaya çalışıyoruz. Bu tarz etikliklerde yer almaya çalışıyoruz." dedi.

        Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da bu yılki törende ilçe sakinlerine bu otomobille süpriz yaptıklarını belirterek, "Bir öğretmenimiz sayesinde Samsun'daki Atatürk'ün makam aracının benzerini ilçemize getirdik. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.

        - Demirci'de 97 yıl önceki fotoğraf yeniden canlandırıldı

        Demirci ilçesinde de Cumhuriyet'in 5. yılında tarihi hükümet konağı önünde çekilen fotoğraf, 97 yıl sonra aynı mekanda yeniden canlandırıldı.

        Kurtuluş Savaşı döneminde Milli Mücadele kahramanlarından Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı tarafından karargah olarak kullanılan tarihi hükümet konağı önünde 29 Ekim 1928'de dönemin Demirci Kaymakamı Necmettin Bey, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Bey, Mahkeme Reisi Vacid Bey, ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çekilen hatıra fotoğrafı, aynı noktada yeniden çekildi.

        Bu kez Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Hüseyin Cihan Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Aytaç, ilçe protokolü ve öğrenciler fotoğrafta yer aldı.

