        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Sındırgı Depremi sonrası Manisa'daki hasar tespit çalışmaları başladı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa genelinde yapılan saha ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 20:46 Güncelleme: 28.10.2025 - 20:46
        Sındırgı Depremi sonrası Manisa'daki hasar tespit çalışmaları başladı
        Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde hissedilen depremin ardından Valilik Kriz Merkezi koordinasyonunda İl Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığı bildirildi.

        Açıklamada, deprem sonrası saha tarama ve hasar tespit çalışmalarının ivedilikle başlatıldığı belirtilerek, ilk tespitlere göre 9 ilçede, 83 yapının depremden etkilendiği, 6 ekip ve 18 personelle incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

        İl genelinde 42 vatandaşın, sağlık kuruluşlarına başvurduğu ifade edildi.

        Ayrıca, deprem nedeniyle Demirci–Salihli kara yoluna düşen kayanın kaldırılarak, yolun yeniden trafiğe açıldığı aktarıldı.

