Sındırgı Depremi sonrası Manisa'daki hasar tespit çalışmaları başladı

Açıklamada, deprem sonrası saha tarama ve hasar tespit çalışmalarının ivedilikle başlatıldığı belirtilerek, ilk tespitlere göre 9 ilçede, 83 yapının depremden etkilendiği, 6 ekip ve 18 personelle incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa genelinde yapılan saha ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

