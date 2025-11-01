Habertürk
        Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:32 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:32
        Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yasin Çetin (40) idaresindeki 35 AE 5257 plakalı otomobil, Bağlıca Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

