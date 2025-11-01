Salihli'de 2 bin 413 ünite kan bağışı

Kampanya kampanyasında bir günde 2 bin 413 ünite kan bağışı yapıldığı bildirildi.

Kampanyayla çocuklara kan bağışı bilincini de aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Dolaş, bu çalışmaların önemini anlattı.

Kaymakam Ali Güldoğan ve Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş, Cumhuriyet İlkokulu'ndaki kan bağışı noktasını ziyaret etti.

Salihli Kaymakamlığı, Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçede belirlenen 15 noktada stant kuruldu.

