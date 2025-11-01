Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 22:00 Güncelleme: 01.11.2025 - 22:00
        Manisa'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarda Denizli'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Bu kapsamda ekipler, şüpheli V.Ö. (50) yönetimindeki aracı Mevlütlü Mahallesi'nde durdurdu.

        Yapılan aramada, aracın yolcu koltuğu altındaki gizli bölmede 180 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu içiminde kullanılan zıvana ele geçirildi.

        Şüpheli V.Ö. ise gözaltına alındı.

        Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

