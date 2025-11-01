Manisa'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarda Denizli'den Manisa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda ekipler, şüpheli V.Ö. (50) yönetimindeki aracı Mevlütlü Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan aramada, aracın yolcu koltuğu altındaki gizli bölmede 180 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu içiminde kullanılan zıvana ele geçirildi.
Şüpheli V.Ö. ise gözaltına alındı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
