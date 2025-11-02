Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 02.11.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü.

        Yeniköy Mahallesi'nde Mustafa Akdağ (56), 66 HD 380 plakalı traktörüyle tarlasında çalışma yaptığı sırada eğimli arazide traktör devrildi.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Akdağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Doğalgaz borusunu kesmiş!
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Prens ünvanı elinden alınan Andrew son rütbesini de iade edecek
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        Hasan Arat'a 1 yıl uzaklaştırma
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        47. İstanbul Maratonu koşuldu
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Halit Yukay'ın ölümünde iddianame!
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Fiziksel SIM kartlar tarih mi oluyor?
        Kara listeye alındı
        Kara listeye alındı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        Yeşilçam'ın ünlü jönüne veda
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Hasta oluyor, iyileşemiyorlar
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        Adalet arayışının ve kalbin sınavı
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"

        Benzer Haberler

        Manisa'da yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Manisa'da yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Manisa Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
        Manisa Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
        Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Manisa Basket ligde Anadolu Efes'e konuk
        Manisa Basket ligde Anadolu Efes'e konuk
        Manisa'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı
        Manisa'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalandı