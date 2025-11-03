Manisa'da devrilen otomobildeki karı koca öldü
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.
Ahmet Özen (75) idaresindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, dün İzmir-Ankara yolunun Gökçeören Mahallesi yakınlarındaki Kovukdere mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Özen ve eşi Ayşe Özen (75) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
