        Manisa'da devrilen otomobildeki karı koca öldü

        Manisa'da devrilen otomobildeki karı koca öldü

        Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:20
        Manisa'da devrilen otomobildeki karı koca öldü
        Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

        Ahmet Özen (75) idaresindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, dün İzmir-Ankara yolunun Gökçeören Mahallesi yakınlarındaki Kovukdere mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Özen ve eşi Ayşe Özen (75) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

