        Manisa Haberleri

        Manisa'da 95 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 95 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Osman Nuri Özer toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:01
        Manisa'da 95 yaşında vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Urganlı Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Özer, yaşa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle evinde vefat etti. Özer için Orta Camisi'nde tören düzenlendi.

        Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından camiye getirildi. Caminin avlusunda öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özer'in cenazesi, Urganlı Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene aile yakınları ile Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, emniyet ve askeri erkan vatandaşlar katıldı

