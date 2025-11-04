Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:48 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:48
        Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda polis ekipleri bir süre takip ettikleri V.S'nin (26) üzerinde ve aracında arama yaptı.

        Aramalarda 29 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram esrar bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

        Bir başka operasyonda ise M.Ç (20) ve E.A (31) adlı zanlılar gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve aracındaki aramalarda ise 28 sentetik hap ile 5 bin 808 içimlik bonzai ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen V.S, M.Ç. ve E.A, tutuklandı.

