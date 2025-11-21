Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Emre Doğu, Yusuf Susuz
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 46 Ahmet Şen), Ada İbik, Herelle, Umut Erdem, Cissokho, Ayberk Karapo (Dk. 62 Umut Can Aslan), Yunus Emre Yüce (Dk. 41 Osman Kahraman), Lindseth (Dk. 71 Diony), Burak Süleyman (Dk. 71 Adekanye), Muhammed Enes Kiprit
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Ahmet Yılmaz (Dk. 46 Halil Eray Aktaş), Buğra Demirkıran, Ali Arda Yıldız (Dk. 46 Hasan Alp Kaya), Kadir Karayiğit, Mert Menemencioğlu, Ulaş İmergi (Dk. 58 Kayra Saygan), Kürşat Türkeş Küçük, Sefa Gülay, Osman Kaynak (Dk. 81 Enes Demirtaş), Ahmet Bolat (Dk. 79 Arda Birinci)
Goller: Dk. 24 Yunus Emre Yüce, Dk. 33 Burak Süleyman, Dk. 40 Yusuf Talum, Dk. 68 Osman Kahraman, Dk. 83 Diony (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 30 Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor), Dk. 74 Cissokho (Manisa FK)
MANİSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.