Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı belirtilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin adreslerinde, 45 bin 67 sentetik uyuşturucu, 416 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 775 lira ile tüfek ve 10 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.