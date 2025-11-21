Manisa FK-Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yenen Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, yeni takımıyla ilk maçından galip ayrılmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK'nin başında ilk maçına çıktığını belirten Dalcı, müsabakayı kazanmak için çok iyi hazırlandıklarını, bunu yaparken de sakatlık yaşamamaya ve kart cezası almamaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Oyuncularının karşılaşmaya öz güven ihtiyacıyla çıktığını aktaran Dalcı, şunları kaydetti:

"Böyle bir başlangıç olması bizi mutlu etti. Bundan sonraki maçları daha doğru oynayacağız. Adana Demirspor, büyük bir camia. Burada çalışmış biri olarak şunu söylemek istiyorum, gençler bütün cesaretleriyle armayı temsil ederek mücadelelerini ortaya koyuyor. Ayrıca bu mücadeleyi verirken oyunu çirkinleştirmemeleri takdire şayan. Buradan kendilerini yürekten kutluyorum. En kısa zamanda bu büyük çınar inşallah hak ettiği yere gelir."