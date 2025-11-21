Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 yenen Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, yeni takımıyla ilk maçından galip ayrılmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 22:53 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:53
        Manisa FK-Adana Demirspor maçının ardından
        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK'nin başında ilk maçına çıktığını belirten Dalcı, müsabakayı kazanmak için çok iyi hazırlandıklarını, bunu yaparken de sakatlık yaşamamaya ve kart cezası almamaya özen gösterdiklerini ifade etti.

        Oyuncularının karşılaşmaya öz güven ihtiyacıyla çıktığını aktaran Dalcı, şunları kaydetti:

        "Böyle bir başlangıç olması bizi mutlu etti. Bundan sonraki maçları daha doğru oynayacağız. Adana Demirspor, büyük bir camia. Burada çalışmış biri olarak şunu söylemek istiyorum, gençler bütün cesaretleriyle armayı temsil ederek mücadelelerini ortaya koyuyor. Ayrıca bu mücadeleyi verirken oyunu çirkinleştirmemeleri takdire şayan. Buradan kendilerini yürekten kutluyorum. En kısa zamanda bu büyük çınar inşallah hak ettiği yere gelir."

        - Adana Demirspor cephesi

        Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel ise iyi niyetle çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

        Yücel, "Yaşları 17-20 yaş arası genç çocuklar, verilen görevlerde ne kadar istekli, arzulu da olsalar yerine getirmekte oldukça zorlanıyorlar. Bizim amacımız Adana Demirspor'u sezon sonuna kadar centilmence taşımak ve sezonu bitirmek. Çok fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Manisa FK'yi tebrik ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

