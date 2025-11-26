Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        "Geleneksel Oyunlar Tırı" Manisa'da çocuklarla buluştu

        Manisa'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", çocukları geçmişteki oyunlarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:10 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Geleneksel Oyunlar Tırı" Manisa'da çocuklarla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'ya gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", çocukları geçmişteki oyunlarla buluşturdu.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca ata yadigarı geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı", Manisa'daki Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

        Tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynadı.

        Meydandaki parkurda, mangala, masa güreşi, onikitaş, halat çekme, çemberbaz, kale, aşık, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Dünya zeytin ağacı günü Manisa'da buruk geçti
        Dünya zeytin ağacı günü Manisa'da buruk geçti
        Türkiye Yıldızlar Ligi'nde Manisa BBSK'dan 53 madalya
        Türkiye Yıldızlar Ligi'nde Manisa BBSK'dan 53 madalya
        Geleneksel Oyunlar Tırı Manisa'da çocuklarla buluştu
        Geleneksel Oyunlar Tırı Manisa'da çocuklarla buluştu
        Başkan Balaban esnafın taleplerini yerinde dinliyor
        Başkan Balaban esnafın taleplerini yerinde dinliyor
        Başkan Yılmaz ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu
        Başkan Yılmaz ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu
        Öğretmenlere özel sanat dolu gece
        Öğretmenlere özel sanat dolu gece