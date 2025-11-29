Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, komşuların müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 00:34 Güncelleme: 29.11.2025 - 00:38
        Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, komşuların müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Şeyhsinan Mahallesi Halilağa Sokağı'nda Y.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada yükselen dumanı gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi.

        Yangın, komşuların ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla kontrol altına alındı.

        Komşu Şener Şeker, yangına iş yerinde bulunan söndürme tüpüyle müdahale ettiklerini belirtti.

        Öte yandan yangın haberini alarak adrese gelen ev sakinlerinden Ü.T. baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen Ü.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

