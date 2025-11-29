Manisa'da evde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, komşuların ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla kontrol altına alındı.

Şeyhsinan Mahallesi Halilağa Sokağı'nda Y.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada yükselen dumanı gören komşular durumu itfaiyeye bildirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, komşuların müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.