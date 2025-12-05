Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        AK Parti'li Baybatur, Manisa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu

        AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kentteki sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 22:02 Güncelleme: 05.12.2025 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Baybatur, Manisa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kentteki sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Baybatur, bir etkinlik salonundaki programda, Türkiye'nin terörle mücadelesi, savunma sanayindeki gelişmeler ve kentte yürütülen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Türkiye'nin 40 yıl boyunca terörün acılarını yaşadığını, bugün terörün sona erdiği bir sürecin yaşandığını dile getiren Baybatur, bu süreçte atılan her adımda şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurgulayan

        Baybatur, şunları kaydetti:

        "Bugün Türkiye dünya sahnesinde güçlü bir devlettir. Savunma sanayisinde yaşanan büyük atılımlar, milletimizin özgüvenini yeniden inşa etmiştir. İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız ve Kızılelma'larımız sadece birer teknoloji değil, Türkiye'nin bağımsızlığının, kararlılığının ve iradesinin sembolüdür. Dünya artık şu gerçeği görüyor, Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir Türkiye var. Diz çöken değil, diz çöktüren bir Türkiye var."

        Konuşmasında kente hizmet etmiş siyasetçi, belediye başkanı ve iş insanlarını rahmetle anan Baybatur, Ferdi Zeyrek'in Manisa'ya olan sevgisine de dikkati çekti.

        Programa katılan Manisa Valisi Vahdettin Özkan da konuşma gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        Yanmış otomobilde başsız bedeni bulundu
        CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor
        CANLI | 2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Zabıt katibinden silah itirafı
        Zabıt katibinden silah itirafı
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor
        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor
        83 bin 350 adet sentetik ecza hapla yakalanan 2şüpheli, tutuklandı
        83 bin 350 adet sentetik ecza hapla yakalanan 2şüpheli, tutuklandı
        Turgutlu'da 83 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Turgutlu'da 83 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Otizmli öğrencisini merdivenden ittiği ileri sürülen okul müdürünün tahliye...
        Otizmli öğrencisini merdivenden ittiği ileri sürülen okul müdürünün tahliye...
        Otizmli öğrencisini merdiven ittiği ileri sürülen okul müdürünün tahliye ta...
        Otizmli öğrencisini merdiven ittiği ileri sürülen okul müdürünün tahliye ta...
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık hakim karşısına çıktı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada 10 sanık hakim karşısına çıktı