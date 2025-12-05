AK Parti'li Baybatur, Manisa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Adımız Kardeşlik, Soyadımız Türkiye" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kentteki sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Baybatur, bir etkinlik salonundaki programda, Türkiye'nin terörle mücadelesi, savunma sanayindeki gelişmeler ve kentte yürütülen projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 40 yıl boyunca terörün acılarını yaşadığını, bugün terörün sona erdiği bir sürecin yaşandığını dile getiren Baybatur, bu süreçte atılan her adımda şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetlerinin gözetildiğini vurgulayan

Baybatur, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye dünya sahnesinde güçlü bir devlettir. Savunma sanayisinde yaşanan büyük atılımlar, milletimizin özgüvenini yeniden inşa etmiştir. İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncı'larımız ve Kızılelma'larımız sadece birer teknoloji değil, Türkiye'nin bağımsızlığının, kararlılığının ve iradesinin sembolüdür. Dünya artık şu gerçeği görüyor, Dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir Türkiye var. Diz çöken değil, diz çöktüren bir Türkiye var."