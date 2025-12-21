Alaşehir'de otelde çıkan yangın söndürüldü

Dumanları fark eden otel çalışanları, konaklayanları tedbir amaçlı tahliye etti.

Kurtuluş Mahallesi'nde Ü.Ş'ye ait 5 katlı otelin en üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.