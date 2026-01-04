Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 04.01.2026 - 18:07 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:09
        Manisa'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İzmir'den Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Alim A. yönetimindeki 60 NA 701 plakalı otobüs ile İbrahim G. (29) idaresindeki 35 BFB 033 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınında çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından otomobili önüne alan otobüs, yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada otomobilde sıkışan yolcu Hüsnü T. (37) itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim G, Hüsnü T. ve 5 yaşındaki Alparslan Aziz Y, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

