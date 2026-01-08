Manisa'da kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan kadının bulunması için başlatılan çalışmalar 7. gününde devam ediyor.

Çamlıca Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Şerife Çınar (52) için 2 Ocak'ta başlatılan arama çalışmalarına Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve Demirci Belediyesi arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip katılıyor.

İz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama faaliyetlerinin Kaplıca ve Yortan mevkisi arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik alanda yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Sağanak ve fırtınaya rağmen zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdüren ekipler, bağ evleri, dere yatakları ve tarım arazilerinde arama yapıyor.

Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntülerin de detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.