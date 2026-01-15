Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Salihli'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:56 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:56
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışamalar kapsamında hakkında 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.A.T'nin (38) Seyrantepe Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler M.A.T'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

