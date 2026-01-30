Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, şarj edildiği sırada yanmaya başlayan elektrikli otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 01:01 Güncelleme: 30.01.2026 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, şarj edildiği sırada yanmaya başlayan elektrikli otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir şarj istasyonunda, şarj işlemi devam eden elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yangının, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle şarj sisteminde meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        Fenerbahçe 1 puana razı oldu!
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

        Benzer Haberler

        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Manisa'da sağanak yağış etkili oldu: Otomobil dereye düştü, elektrikli otom...
        Manisa'da sağanak yağış etkili oldu: Otomobil dereye düştü, elektrikli otom...
        İzinsiz kazıya jandarmadan suçüstü
        İzinsiz kazıya jandarmadan suçüstü
        Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Aracın kaputuna sakladıkları uyuşturucuyla yakalandılar: 4 tutuklama
        Aracın kaputuna sakladıkları uyuşturucuyla yakalandılar: 4 tutuklama
        Eşini ve kızını kaybetti, Soma'ya umut oldu Kartalkaya faciasında ailesini...
        Eşini ve kızını kaybetti, Soma'ya umut oldu Kartalkaya faciasında ailesini...